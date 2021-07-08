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Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İbrahim Halil Aktürk   | 08.07.2021
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.



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