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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 17.07.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklık mevsim normalleri civarından olacak.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunun çok bulutlu olması bekleniyor.

Ayrıca, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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