Euro
10.12
Dolar
8.61
BIST 100
1,410.87
Altın
1,752.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Bölgesi'nin batısında az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batısında az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Elif Küçük   | 12.08.2021
Marmara Bölgesi'nin batısında az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülen bölgenin batısında az bulutlu, doğusunda parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada aşı pasaportu uygulamasına sonbaharda başlıyor
Şili'de Kovid-19'a karşı 3. doz aşı uygulanmaya başlandı
Japon uzmanlara göre Kovid-19'a karşı ülkedeki mücadele 'kritik safhada'
California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nin batısında az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batısında az bulutlu hava bekleniyor