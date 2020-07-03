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Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 03.07.2020
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bölgede az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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