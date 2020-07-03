Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.
Bölgede az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.