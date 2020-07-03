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Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Van'da 5 gün önce göle açılan teknenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'sinin işlemleri sürüyor.

Cemal Aşan   | 03.07.2020
Van Gölü'nde kaybolan tekneyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Van

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamda gözaltına alınan, aralarında tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 6 zanlı, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. 

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Medeni Akbaş ve 2 şüphelinin tutuklanması, birinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerden 2'sinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet ve jandarmaya ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, 6 kişinin cesedine ulaşılmış, teknenin izine rastlanmamıştı.

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