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İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kübra Kara   | 25.07.2021
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da sağanak bekleniyor

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.


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