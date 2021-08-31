Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
Manisa
İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Salihli Orman İşletme Şefliğine bağlı Eren Tepe gözetleme kulesinin ihbarıyla çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın bölgesine sevk edildi.
İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda dün gece başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla sabaha karşı kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 70 dönüm alanın hasar gördüğü belirtildi.
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