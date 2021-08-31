Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat etti
Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti.
İstanbul
Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz." ifadeleriyle Ferhan Şensoy'un vefatını duyurdu.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi gören sanatçının, 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kendi tiyatro topluluğu Ortaoyuncular'ı 1980'de kuran Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devraldı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu, 2016'da oyuncu Rasim Öztekin'e devretti.
Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987'den bugüne "Ferhangi Şeyler" adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan Şensoy, tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla açtı.
Bakanı Ersoy: Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı.
Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 31, 2021
Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/055GW5qPXo
Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca da usta sanatçı için "Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun kurucusu, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.