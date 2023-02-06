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Malatya Valiliğinden şebeke suyunun içilmemesi uyarısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.

Yeter Erdine   | 06.02.2023
Malatya Valiliğinden şebeke suyunun içilmemesi uyarısı

Malatya

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.

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