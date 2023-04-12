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Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

Diyarbakır'da depremde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin de bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser tutuklandı.

Aziz Aslan  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu sitenin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.

Hakkında "olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesi alınan Eser, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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