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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü: Bakanlığımızın yurtlarında yıkım meydana gelmediği tespit edilmiştir

Halil İbrahim Avşar   | 06.02.2023
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü: Bakanlığımızın yurtlarında yıkım meydana gelmediği tespit edilmiştir

Ankara

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda yıkım meydana gelmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu gece yaşadığımız sarsıcı depremde, ilk yapılan tespitlerde Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir. Hasarlı olan binalara ilişkin tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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