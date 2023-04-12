Dolar
19.32
Euro
21.23
Altın
2,014.92
ETH/USDT
1,918.60
BTC/USDT
29,961.00
BIST 100
5,146.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Kahramanmaraş'ta 1200 kişilik iftar verdi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iftar programı düzenledi.

Tunahan Akgün  | 12.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Kahramanmaraş'ta 1200 kişilik iftar verdi Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kahramanmaraş

Milli İrade Meydanı'nda AFAD çadırındaki iftar programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci de depremzedelerle sıraya girerek yemek aldı.

İftarın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşadıklarını, kendilerinin de Türkiye ile üzüldüğünü dile getirdi.

Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'nin destekleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Bodnar, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden itibaren insani yardım göndermeye çalışıyoruz. Hem Ukrayna'dan hem de buradaki diaspora olarak. Depremin ilk günlerinden itibaren Ukrayna Cumhurbaşkanının talimatlarıyla büyük bir arama kurtarma ekibi yönlendirildi ve Hatay'da iki haftadan uzun süre arama kurtarma çalışmaları yaptı. Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya çok büyük bir insani yardım sağlandı ve biz bunu unutmadık. Böylece biraz olsun minnettarlığımızı göstermiş oluyoruz. Binlerce kişi bugün çok şükür karnını doyuruyor. 1200 kişilik iftar yemeği verildi. Ramazan Bayramı Ukrayna'da resmi bayram ilan edildi ve geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da iftar kutlandı. Geçtiğimiz cuma akşamı Ukrayna Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki Müslümanlar ve Müslüman askerler için bir iftar vermişti. Biz de burada bir iftar düzenleyerek cumhurbaşkanımızın başlattığı geleneğe katkı sağlıyoruz. Ukrayna ve Türk halklarının nasıl birbirlerini desteklediklerinin güzel bir örneği oluyor."

Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Celil Sümer de Kahramanmaraş'taki insanların acılarını paylaşmak için program düzenlediklerini söyledi.

Özellikle Büyükelçi ve Ukrayna Hükümeti'nin bu konuya çok duyarlı olduğunu ifade eden Sümer, "Bizim koordinasyonumuzla yardımları ulaştırmaya çalışıyorlar. Tabi onlarda bir savaşın içerisinde. Onların da çok ciddi problemleri var ama bu güzel akşamı ve acıyı paylaşmak istedik." diye konuştu.

Depremzedelerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Sümer, organizasyonda kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Sümer, "Böyle acıları yaşamayalım ama bu mutluluğu hep beraber yaşayalım. Bu iki ülke arasında oluşan dostlukların çocuklarımıza, geleceğe iyi bir miras olarak kalmasını istiyoruz. Çünkü Ukrayna gerçekten bizim dostumuz, biz de onların dostuyuz. Bu inşallah yüzyıllarca sürer. Çünkü bugün burada Ukrayna hükümetinin yapmış olduğu şeyler tarihe not düşülecek şeyler." ifadelerini kullandı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile depremzedeler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yeni bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz'
Şırnak ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Antakya NATO Çadır Kenti törenle açıldı
Şentop: 23 Nisan'da Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da organizasyonlar gerçekleştirilecek
TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için İskenderun’da kuruldu

Benzer haberler

'Yeni bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz'

'Yeni bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz'

Şırnak ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Antakya NATO Çadır Kenti törenle açıldı

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ABD'den F-15 ve F-16 savaş uçağı talebinde bulundu

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ABD'den F-15 ve F-16 savaş uçağı talebinde bulundu
Şentop: 23 Nisan'da Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da organizasyonlar gerçekleştirilecek

Şentop: 23 Nisan'da Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da organizasyonlar gerçekleştirilecek
TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için İskenderun’da kuruldu

TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için İskenderun’da kuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet