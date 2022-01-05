Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.
Ankara
EGM'den yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.