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Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.01.2022
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

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