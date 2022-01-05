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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye'nin çocuk profili çıkarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuk refahını yükseltecek göstergeleri oluşturabilmek amacıyla eğitimden sağlığa, güvenlikten yaşam koşullarına birçok alanda çocuk profilini ortaya koyacak Türkiye Çocuk Araştırması'na başlandığını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.01.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye'nin çocuk profili çıkarılacak

Ankara

Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığının koordinesinde Türkiye Çocuk Araştırması Projesi hazırlandığını ifade ederek, 2 yıl süreli planlanan araştırma kapsamında eğitim, sağlık, güvenlik, yaşam ve çevre koşullarıyla ilgili konularda çocuk profilinin ortaya konulabilmesi için saha çalışmaları yürütüleceğini ve "veri kayıt deseni" oluşturulacağını kaydetti.

Türkiye Çocuk Araştırması'na başlandığını bildiren Yanık, araştırmayla mevcut durum analizi yapılacağına, tüm bakanlıklardan çocuklara sundukları hizmetlere ilişkin verilerin istendiğine işaret etti.

Araştırmanın yürütülmesinden sorumlu akademisyen grubunun çocuklarla ilgili verileri haritalandırdığını ve literatür konusunda raporlar hazırladığını aktaran Bakan Yanık, raporları değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

"Çocuklarımız için refah göstergeleri oluşturacağız"

Yanık, çocuklara yönelik hizmet sunan kurumlarca düzenli kayıt altına alınan veriler ve saha araştırmalarından elde edilecek bilgiler doğrultusunda çalıştaylar düzenleneceğini belirterek, "Bu çalışmalarla Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracağız. Elde edeceğimiz veriler doğrultusunda çocuklarımız için refah göstergeleri oluşturacağız ve bu göstergeler çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanması konusunda bize yol gösterici olacak." açıklamasında bulundu.

2009 yılında 30 ülkenin katılımıyla "OECD Karşılaştırmalı Çocuk Esenliği Araştırması" yapıldığını anlatan Yanık, araştırmanın "eğitim, gelir durumu, konut ve çevre, sağlık ve güvenlik, riskli davranışlar, okul yaşamı kalitesi" başlıklarında yürütüldüğünü belirtti.

Ayrıca 2013'te 28 ülkede UNICEF Innocenti Research Center tarafından Gelişmiş Ekonomiye Sahip Ülkelerde Çocuk Esenliği Araştırması gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Yanık, bu araştırmada da "maddi esenlik, sağlık ve güvenlik, eğitim, davranış ve yaşam tarzı" konularında çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Yanık, "Ülkemizde yapılacak araştırmayla da çocuklarımıza ilişkin mevcut veriler ve saha çalışmaları sonucunda elde edilecek bilgiler ışığında eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve yaşam koşullarına ilişkin çocuk refahı/iyi olma hali göstergelerini oluşturacağız. Bu doğrultuda çocuklarımızın refah seviyelerinin yükseltilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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