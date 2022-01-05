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Gündem, Koronavirüs

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da azaldı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 18-24 Aralık'ta İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da azaldı.

Ahmet Sertan Usul   | 05.01.2022
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da azaldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 18-24 Aralık'ta İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (11-17 Aralık'ta) İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 olarak kayda geçmişti.

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Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da azaldı
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