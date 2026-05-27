Kurban Bayramı dolayısıyla yurt genelinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti.

İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca'nın yanı sıra şehrin dört bir yanındaki camilerde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurmaya başladı.

Bayram namazı için Sultanahmet ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de olduğu çok sayıda kişi, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar çocuklarıyla, bazı yabancı turistler de yerel kıyafetleriyle camilere geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içi bayram namazı vaktinden önce doldu, içeride yer bulamayanlar Ayasofya Meydanı'na geçerek yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Namazın ardından bazı yabancı turistler, günün anısına fotoğraf çektirdi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

[1/26] Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Şahinbey Millet Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kıldı. İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, bayram namazını kıldırdı, hutbe verdi. [2/26] Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Şahinbey Millet Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kıldı. İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, bayram namazını kıldırdı, hutbe verdi. [3/26] Siirt'te vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Ensar Camisine gelerek bayram namazı kıldı. [4/26] Siirt'te vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Ensar Camisine gelerek bayram namazı kıldı. [5/26] Gümüşhane'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı dolasıyla kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu. Kemaliye Camiinde bayram namazı kılan vatandaşlar dua etti. [6/26] Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelen vatandaşlar bayram namazını kıldı. [7/26] Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelen vatandaşlar bayram namazını kıldı. [8/26] Şanlıurfa'da vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla, Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisine gelerek bayram namazı kılıp dua etti. [9/26] Uşak'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Yücetepe Camisi'ne gelerek bayram namazı kıldı, dua etti. [10/26] Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. [11/26] Adana'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'nde saf tuttu. Camiye gelen vatandaşlar, vaaz dinleyip dualar etti. [12/26] Kayseri'de vatandaşlar tarihi Cami Kebir'de Kurban Bayramı namazını kıldı. [13/26] Kayseri'de vatandaşlar tarihi Cami Kebir'de Kurban Bayramı namazını kıldı. [14/26] Kayseri'de vatandaşlar tarihi Cami Kebir'de Kurban Bayramı namazını kıldı. [15/26] Yozgat’ta vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı dolasıyla kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu. Çapanoğlu Büyük Camide bayram namazı kılan vatandaşlar dua etti. [16/26] Batman'da vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Hamidiye Camisine gelerek bayram namazı kıldı. [17/26] Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Şahinbey Millet Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kıldı. İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, bayram namazını kıldırdı, hutbe verdi. [18/26] Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Şahinbey Millet Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kıldı. İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, bayram namazını kıldırdı, hutbe verdi. [19/26] Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Şahinbey Millet Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde bayram namazını kıldı. İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, bayram namazını kıldırdı, hutbe verdi. [20/26] Kars'ta vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Sultan Alparslan Camisine gelerek bayram namazı kılıp dua etti. [21/26] Erzurum'da vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla, Uzundere ilçesindeki Çarşı Camisine gelerek bayram namazı kılıp dua etti. [22/26] Hakkari'de vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Ulu Cami'ye gelerek bayram namazı kıldı, dua etti. [23/26] Hakkari'de vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Ulu Cami'ye gelerek bayram namazı kıldı, dua etti. [24/26] Sakarya'daki camilerde Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenler camilerde birlikte saf tutup namaz kıldı ve dua etti. [25/26] Diyarbakır'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılarak bayramlaştı. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı kıldı. [26/26] Diyarbakır'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılarak bayramlaştı. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı kıldı. Ankara

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerinde kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerine gelen bazı vatandaşlar ise avluda saf tuttu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Cami avlularında lokum ve çikolata ikramında bulunuldu.