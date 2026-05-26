Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

İstanbul'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret etti.

Şehit yakınları, arife gününde sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı.

Şehitlerin kabirleri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan yakınları, mezarlara Türk bayrağı ve karanfil bıraktı, çiçek dikti. Aileler, mezarların temizliğini ve bakımını da yaptı.

Büyükleriyle birlikte mezarlığa gelen çocuklar da şehit olan yakınları için dua etti.

Hakkari Şemdinli'de mayın patlaması sonucu 2011'de şehit olan Ercan Doğrukartal'ın halası Gülizar Doğrukartal, her bayramın buruk olduğunu, her bayram yeğeninin mezarını ziyaret ettiklerini ve tüm şehitlerin kendi evlatları olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da 2022'de şehit olan Enes Koç'un annesi Emine Koç, önceden günleri saydığını, artık kaç bayram kaç arife olduğunu saymayı bıraktığını dile getirdi.

Oğlunun 19 yaşında şehitlik makamına eriştiğini, bayramın her zaman buruk geçtiğini, ölünceye kadar aynı şekilde devam edeceğini söyleyen Koç, ne söylese özlemini, hasretini dindiremeyeceğini ifade etti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2022'de şehit düşen Halil İbrahim Yiğit'in annesi Nusen Yiğit ise oğlunun mezarına her bayram geldiklerini belirtti.

Yiğit, "Kalbim gönlüm onunla, bayram bizim için çok duygusal, hüzünlü. Bayramı önceki bayramlar gibi yaşayamıyoruz. İzne gelsin, elimizi öpsün hep beraber bayramlaşalım diye beklerken ben onun yanına geliyorum. Burada bayramlaşıyoruz." dedi.

Bazı vakıf ve derneklerin şehit ailelerine ikramda bulunduğu şehitlikte, kabir ziyaretleri devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül de ziyaret ettiği Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'nde dua etti.

Vali Gül, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel'le beraber Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kara şehitliğiyle başlayan ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Zeytinburnu Müftüsü Mehmet Münip Şallıoğlu tarafından dua edildi.

İzmir

İzmir Emniyet Müdürlüğünce Işıkkent Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinliğe katılan emniyet müdürlüğü personeli şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit polis memuru Cihat Akkaya'nın kabrini ziyaret eden annesi Sıdıka Akkaya, bir bayrama daha buruk girdiklerini söyledi.

Oğlunun 14 yıl önce şehit olduğunu ve acısının hiç dinmediğini anlatan anne Akkaya, her bayramda, törende gelmeye çalıştığını belirtti.

Şehit polis memuru Sinan Aras'ın babası Hakkı Aras da tüm şehitlere rahmet, ailelere sabır diledi.

Her bayramda oğlunun kabrini ziyaret ettiğini belirten baba Aras, "Evlat acısı kolay kolay geçmez." dedi.

Adana

Adana'da şehit aileleri, Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hakkari'de 2019'da şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın babası Muharrem Sanca, AA muhabirine, her hafta oğlunun kabrine gittiğini söyledi.

Evladını dualarla andığını dile getiren Sanca, "Bir yandan şehit anne babası olduğumuz için seviniyoruz ama bir yandan da üzüntü bitmiyor. Evlat acısı çok zormuş." dedi.

Mersin

Mersin'de Kurban Bayramı arifesinde Şehir Mezarlığı'na giden aileler, yakınlarının kabri başında dua okudu.

Mezarlıktaki şehitliği ziyaret eden Vali Atilla Toros ve protokol üyeleri, şehit ailelerinin bayramını kutladı, mezarlara karanfil koydu.

Şırnak'ta 2016'da şehit olan Sağlık Astsubay Murat Erdi Eker'in annesi Aynur Eker, gazetecilere, oğlu ve şehitler için dua ettiğini söyledi.

Vali Toros, şehitlik ziyaretinin ardından Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınlarının katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın okuduğu duanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tören sonrası katılımcılar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için oluşturulan "Deprem Şehitliği"ni ziyaret etti.

Afette yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır dileyen Vali Serdengeçti, kabirlere çiçek koydu.