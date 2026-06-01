İHH, Kurban Bayramı'nda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), 2026 yılı kurban çalışmaları kapsamında vekaletini aldığı 94 bin 467 hisselik kurbanın paylarını 61 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kurban organizasyonunda toplam 94 bin 467 hisse kurbanın kesimi ve dağıtımı gerçekleştirildi.

İşgalci İsrail'in soykırımı altındaki Filistin ve Gazze halkı için bu yıl da özel bir çalışma yürüten İHH, Filistinlilere ulaştırılmak üzere 43 bin 80 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

İsrail'in işgal ve katliamları sebebiyle oluşan zor şartlar nedeniyle büyük bölümü Filistin dışında kesilen kurban etlerinin, konservelenerek Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

Gazze'de planlanan dağıtımlarla birlikte vakıf, 2026 yılı Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında 3,8 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırmış olacak.

Göçlerin ve ekonomik krizlerin en yoğun yaşandığı bölgelerde de kapsamlı çalışmalar yapan vakıf, bu kapsamda Sudan'da 4 bin 935 hisse, Yemen'de bin 771 hisse ve Arakan'da ise bin 925 hisse kurban kesimi gerçekleştirirken, kesilen kurbanlar, zor şartlar altında hayatlarını sürdüren 69 bin 48 aileye ulaştırıldı.

Türkiye genelinde ise 3 bin 210 hisselik kurban kesimi gerçekleştirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bayram sevincini çocuklarla da paylaşmayı hedefleyen vakıf, yine yurt içinde 11 bin 961 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.

İHH, yetimlerin ve muhtaç çocukların bayram sevincini daha fazla yaşaması amacıyla Türkiye dahil 26 ülkede toplam 32 bin 322 adet bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.​​​​​​​