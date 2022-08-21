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Konya'da yonca tarlasında obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca tarlasında obruk oluştu.

Fahri Mithat Korkusuz   | 21.08.2022
Konya'da yonca tarlasında obruk oluştu

Konya

Karapınar'a bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ne 25 kilometre mesafedeki Avşar mevkisinde çalışan işçiler yonca tarlasında obruk olduğunu fark etti.

Naim Taşdemir'e ait yonca ekili tarladaki obruğun 20 metre derinliğinde 30 metre çapında olduğu belirlendi.

Obruk etrafına emniyeti şeridi çekilerek Konya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Yonca hasadı obruktan uzakta devam etti.

Tarla komşusu Uğur Taşdemirel, "Akşam çalışan işçiler sesle irkilmişler. Sabah geldiklerinde dev bir obrukla karşılaşmışlar. Bizlere de haber ettiler. AFAD ekipleri geldi inceleme yaptı. İşçilerin tarlanın o bölgesinden olmaması şans. Bölgede fay hattı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bölgede çiftçilik yapan Ali Kalkan, "Yeraltı suları çekildi obruklar oluşuyor. Eskiden 25 sene önce 10 metre derinlikte su çıkıyordu. Şimdi 90 metreden buluyoruz. İkinci ekilen ürünlere önlem almalı ve yasaklanmalı. Buğday hasadı yapıyor yerine mısır, pancar, ayçiçeği ekiyor. Bunların yasaklanması gerekir. Yasaklamadığı, kuyular çalıştığı sürece obruk olur. Gelecek nesillere de su bırakmamız lazım. Suyu tasarruflu kullanalım, ona gör ekim yapalım. Kendi geleceğimiz için çocuklarımızın geleceği için suyu bilinçli kullanalım." diye konuştu.

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