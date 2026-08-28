İran lideri Hamaney, İran'ın toplumsal uyumuna zarar verecek her türlü eylemin "kesinlikle yasak" olduğunu belirterek, ABD'nin ekonomik baskılarına karşı hükümete, yerli üretim ve ABD dolarının rolünü azaltma konularına odaklanma çağrısında bulundu.

İran lideri Hamaney: Toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin yasak olduğunu ilan ediyorum İran lideri Hamaney, İran'ın toplumsal uyumuna zarar verecek her türlü eylemin "kesinlikle yasak" olduğunu belirterek, ABD'nin ekonomik baskılarına karşı hükümete, yerli üretim ve ABD dolarının rolünü azaltma konularına odaklanma çağrısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, "Hükümet Haftası" vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

ABD-İsrail planları, yaptırımlar ve ablukaya rağmen İran hükümetinin ortaya koyduğu çabaları takdir eden Hamaney, hükümeti enflasyon, işsizlik, piyasa yönetimi, büyüme, yatırım, yerli üretimi artırma ve İran ekonomisinde ABD dolarının rolünü azaltma konularına ciddi şekilde odaklanmaya çağırdı.

Hamaney, ekonomik sorunların çözümünün anahtarının "direniş ekonomisi" ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirterek, yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti.

İran lideri, ülkeye karşı düşmanca eylemlerin ekonomik ve diğer sonuçları olabileceğini ancak daha etkili ve akıllı yönetimle bunların etkisinin sınırlanabileceğini savundu.

Tüm yetkililerin milli birlik ve toplumsal uyumun korunmasına öncelik vermesi gerektiğini belirten Hamaney, "Şüphesiz ki, geçmişte sevgili halkımıza doğrudan veya dolaylı zarar veren milli ve kamusal güdüleri zayıflatan ve hayali ikilikler, örneğin savaş veya müzakere, uzlaşma veya aşırıcılık, taviz veya savaş kışkırtıcılığı gibi söylemler, bundan sonra da aynı etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamaney, "zayıflıkların ve eksiklerin" açıkça vurgulanmasının ülkenin düşmanlarına fayda sağlayabileceği uyarısında bulunarak, İran’ın gücünün vurgulanmasının önemine değindi.