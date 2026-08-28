"Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Harris, Belçika'daki camilerde kek dağıttı

[1/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü.

[2/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti.

[3/21] Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[4/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[5/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[6/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[7/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[8/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[9/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[10/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[11/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[12/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[13/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[14/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[15/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[16/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[17/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[18/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[19/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[20/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.

[21/21] İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı camilerde kek dağıtarak Müslümanlara destek veren 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), Brüksel'deki camilerde de kampanyasını sürdürdü. Harris, babası Dan Harris ile Al Muslimin Camii Molenbeek ve Belçika İslam Federasyonu (BİF) Hicret Camisi'nde üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla, cami avlusundaki vatandaşlara ve turistlere kek ikram etti. Türk bayrağını göğsünde taşıyan Harris'i BİF Hicret Camisi Başkanı Yakup Koca ve cami cemaati karşıladı.