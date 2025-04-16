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Konya'da 4 katlı binada çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Konya'da 4 katlı apartmanda çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Aleyna Kartal  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Konya'da 4 katlı binada çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti Fotoğraf: Atilla Hancı - AA

Konya

Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Daha sonra yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireye giren ekipler, evde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi ise ekiplerin desteğiyle evden çıkarıldı.

Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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