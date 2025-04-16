Konya'da 4 katlı binada çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Konya'da 4 katlı apartmanda çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Konya
Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Daha sonra yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireye giren ekipler, evde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi ise ekiplerin desteğiyle evden çıkarıldı.
Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.