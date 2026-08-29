Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri’ye bağlı yasa dışı silahlı grupların, başkent Şam'a orta okul ve lise sınavı için giden öğrencilere engel olduğu bildirildi.

Suriye'de İsrail'e bağlılığını açıklayan silahlı Dürzi grup öğrencilerin sınav için Şam'a gitmesini engelledi Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri’ye bağlı yasa dışı silahlı grupların, başkent Şam'a orta okul ve lise sınavı için giden öğrencilere engel olduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan habere göre, İsrail destekli Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, Suveyda'nın kuzey kırsalındaki Metune kontrol noktasında orta okul ve lise sınavına gitmek isteyen öğrencilerin çıkışını engelledi.

Güvenlik güçleri, Sivil Savunma ve Suriye Kızılay ekipleri, öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yoğun çaba sarf etti.

Suveyda Valisi Mustafa el-Bekur, yasa dışı grupların öğrencilerin sınav merkezlerine gitmesini engellediğini belirtti.

Öğrenciler ve ailelerinin duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede çıktığını aktaran Bekur, Hecri'ye bağlı grupların daha sonra araçları tahrip ettiğini söyledi.

Bekur, sınav merkezlerine gitmek isteyen öğrencilerin kent meydanında bekleyişlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sınav sürecinin aksamaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Bekur, öğrencilerin merkezlere ulaşabilmesi amacıyla sınavların başlangıç saatinin bir saat ertelendiğini kaydetti.

Suveyda bölgesinde yaşananlar

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker hayatını kaybetmişti.

İsrail de daha sonra Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Suveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Suveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.