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Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Sultanbeyli mevkii Kocaeli istikametinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
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Kırıkkale'de trafikte Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Muhammet Fatih Gökmen  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Kırıkkale'de trafikte Kurban Bayramı yoğunluğu başladı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen / AA

Kırıkkale

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, ulaşımda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde ve artarak devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Küçük çaplı hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı Kırıkkale-Ankara kara yolunda, Ankara yönüne ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Tatilin başlamasıyla jandarma ve polis trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için denetimlerini artırdı.

Jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.

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