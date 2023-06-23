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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Mustafa Yılmaz  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

Bursa

İdari izinle 9 güne çıkarılan bayram tatili öncesi son gündüz mesaisinin tamamlanmasıyla otoyollar ve işlek kara yollarında hareketlilik başladı.

Otoyolun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Bursa Kuzey Gişeleri'nin nakit geçiş bölümlerinde bazen araç kuyrukları oluşuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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