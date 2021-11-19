Dolar
11.12
Euro
12.57
Altın
1,860.35
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,742.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şırnak'ta askeri araç kazasında şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

Ömer Olcay   | 19.11.2021
Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak / AA

Ankara

Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece mutfak tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bir kısmı çöken Onbirler Apartmanı'nda bu sabah belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlamada büyük zarar gören binada çöken bölümdeki enkazın kaldırılmasının ardından yıkım çalışması yürütülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesine ait iş makineleri tarafından kontrollü sürdürülen çalışma sırasında itfaiye ekipleri de binaya su sıkıyor.

Çevrede güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkım çalışmasının gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar ve ölü sayıları yeniden artışa geçti
Kovid-19'a yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor
'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Benzer haberler

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı

Keçiören'deki Onbirler Apartmanı'nın yıkımına başlandı