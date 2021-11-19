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Karadeniz hamsisi tezgahlarda yüzleri güldürüyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahlarda palamudun yokluğunu hamsi kapatıyor.

Cem Ali Kuş   | 19.11.2021
Karadeniz hamsisi tezgahlarda yüzleri güldürüyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı

Düzce

Hamsinin İğneada ve Doğu Karadeniz kıyılarında bol miktarda çıkması tezgahları şenlendirdi. Tezgahta 20 liradan yerini alan Karadeniz hamsisi hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, hamsinin Karadeniz kıyılarında bol miktarda çıktığını söyledi.

Hamsi hareketliliğine değinen Karakaş, "Kasımın sonuna doğru artık palamudun sonuna geliyoruz. Bu sene palamutta istenen bolluk oluşmadı. Oluşacağını da düşünmüyoruz. Şu anda hamsi Karadeniz kıyılarında ciddi anlamda çıkıyor. İğneada ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ciddi anlamda hamsi bolluğu söz konusu. Akçakoca bölgesinde de hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Beklentimiz o yönde. Bu hava şartlarıyla orantılı bir durum. İğneada bölgesinde olan hamsinin bizim bölgemize de gelmesini bekliyoruz. Havalar biraz daha soğudu. Avcılık olacaktır diye beklentimiz var." dedi.

Karakaş, "Şu anki durumda hamsi 20 lira bandına oturduğu zaman esnafın ihtiyacını karşılıyor ve memnun ediyor. Az olduğu zaman vatandaş için iyi olmuyor. Denizde çalışan için fiyatlar ne kadar yüksek olursa gelir de o kadar fazla oluyor." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda mezgit kilogramı 35, barbun 50, istavrit 25 lira, çinekop 60 liradan satılıyor. Çipura ve levrek ise tanesi 30 liradan alıcı buluyor.

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