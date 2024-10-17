Dolar
34.16
Euro
37.18
Altın
2,679.63
ETH/USDT
2,608.20
BTC/USDT
67,346.00
BIST 100
9,019.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile TBMM’de ortak basın toplantısı düzenliyor. Sivas'ta saat 11.29'da, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - VTR -
logo
Gündem

Kartalkaya'ya kar yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar etkili oldu.

Zafer Göder  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Kartalkaya'ya kar yağdı

Bolu

Kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla kayak merkezinin çevresi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetre olduğu kayak merkezinde, yağışın gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı
Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi
Deprem bölgesinde 101 bin konut hak sahiplerine teslim edildi
Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kartalkaya'ya kar yağdı

Benzer haberler

Kartalkaya'ya kar yağdı

Kartalkaya'ya kar yağdı

Bolu Dağı'nda görüş mesafesini düşüren sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Düğün takılarıyla hobi bahçesi alan çift işlerini büyüterek üretim atölyesi kurdu

Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğini keşfe çıkarıyor

Yedigöller doğa tutkunlarını sonbaharın güzelliğini keşfe çıkarıyor
Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu

Bolu'da sismik gözlemler için manyetometre cihazı kuruldu
Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım 20 Ekim'e kadar alternatif güzergahtan sağlanacak

Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım 20 Ekim'e kadar alternatif güzergahtan sağlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet