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Malatya'daki depremden etkilenen illerde 1216 personelle çalışmalar devam ediyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 194 artçı sarsıntı meydana geldiğini, depremlerden 249 kişinin etkilendiğini ve 11'inin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Malatya'daki depremden etkilenen illerde 1216 personelle çalışmalar devam ediyor

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 194 artçı sarsıntı meydana geldiğini, depremden etkilenen illerde 1216 personel ve 363 araçla çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yerleşim yerlerindeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, çalışmalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarından toplam 1216 personel ve 363 aracın katıldığını kaydetti.

194 artçı sarsıntı meydana geldi, 249 kişi etkilendi

Bakan Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,3 büyüklüğünde olmak üzere 194 artçı sarsıntı meydana geldiğini aktardı.

Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2 toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar 1475 ihbar geldiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, bu ihbarların 1223'ünün bilgi, 252'sinin de yardım amaçlı olduğunu kaydetti.

Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişilik yemek hizmeti verildiğine değinen Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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