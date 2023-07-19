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Kars'taki Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü, yaklaşık 8 metre çekildi.

Hüseyin Demirci  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Kars'taki Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi

Kars

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan 2007 rakımdaki göl, 13 bin 800 metrekarelik alanda bulunuyor.

Ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapan gölde, sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 8 metre çekilme yaşandı.

Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, AA muhabirine, Asboğa Gölü'nün bölge için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Asboğa Gölü ve çevresi için proje çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Özügüç, şunları kaydetti:

"Şu anda sıcaktan dolayı 7-8 metre çekilme var. Bu, işin özünü pek etkilemiyor. Biz burayı projelendirdik, faaliyet aşamasına geldik ve inşallah başaracağız. Burada doğa sporları yapacağız. Bu kuş cennetinde insanlar birkaç gün kalabilecek. Bu sebeple burayı çok kıymetli buluyoruz çünkü bakir bir alan. Buranın bakirliğine zarar vermeden geri tarafta bungalov evler olacak. Burası bir vaha olarak kalacak. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz."

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