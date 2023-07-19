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Ardahan'da gönüllü gençler ormanda çöp topladı

Ardahan Gençlik Merkezi'nden gönüllü gençler, "temiz çevre" farkındalığı için ormanı çöplerden temizledi.

Günay Nuh  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Ardahan'da gönüllü gençler ormanda çöp topladı

Ardahan

Doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması amacıyla bir araya gelen 40 kişilik grup, Ardahan-Göle kara yolunun Tepeler Köyü mevkisindeki Kent Ormanı'nda temizlik yaptı.

Ormanı çöplerden temizleyen gençler, topladıkları atıkları poşetlerle çöpe döktü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, gazetecilere, gençlerin "Biz Anadolu'yuz" programı kapsamında Tunceli'ye gideceğini söyledi.

Gençlerin gitmeden önce ormanda temizlik yapmak istediğini ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Gençlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yola çıkmadan önce Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yaptılar. Daha temiz orman ve temiz bir çevre için bu duyarlılığı aşılamak istiyoruz. Amacımız yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak. Bu alanda oluşturacağımız farkındalık bizim için çok önemli."

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