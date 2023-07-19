Elazığ'da lokantada soluk borusuna yemek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Elazığ'da bir esnaf, nefes borusuna yemek kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Elazığ
İzzet Paşa Mahallesi'nde lokanta işleten Mehmet Demirel, müşterisinin soluk borusuna yemek kaçtığını fark etti.
Demirel, Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan yemeği çıkmasını sağladı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.