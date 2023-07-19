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Elazığ'da lokantada soluk borusuna yemek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Elazığ'da bir esnaf, nefes borusuna yemek kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Suat Öztürk  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Elazığ'da lokantada soluk borusuna yemek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Elazığ

İzzet Paşa Mahallesi'nde lokanta işleten Mehmet Demirel, müşterisinin soluk borusuna yemek kaçtığını fark etti.

Demirel, Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan yemeği çıkmasını sağladı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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