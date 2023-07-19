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Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da 2 bin 600 şezlong kapasiteli Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı'nı hizmete açacak.

Eda Özdener  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'da hizmete açılacak 2 bin 600 şezlong kapasiteli Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı ile 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Türkiye'nin sahillerinde, ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaştırılacak.

Ortalama 100 bin kişinin ağırlandığı plajlarda sayı arttıkça, Türkiye genelindeki şezlong sayısı da yaklaşık 30 bini bulacak.

Bakanlık, Antalya'da 2 bin 600 şezlong kapasiteli Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı'nı önümüzdeki günlerde vatandaşlarla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manavgat Ilıca ile Kemer Tekirova ve Bodrum Yalıkavak ücretsiz halk plajlarında da proje çalışmalarına başladı.

Bakanlık, Antalya'da Belek, Kemer-Çamyuva, Çifteçeşmeler (Erez Burnu), Kadriye Manavgat, Muratpaşa-Lara, Bahçecik, Muğla'da Bodrum-İçmeler, Marmaris-İçmeler, Türkbükü ve Torba ile İzmir Pırlanta Ücretsiz Halk Plajı gibi ücretsiz plajları halkın hizmetine sunmuştu.

Engelli ve doğa dostu plajlarda, aile localarından dinlenme teraslarına, yöresel ürünler pazarından bebek bakım üniteleri ve çocuk parklarına, bisiklet ve yürüyüş yollarından aromatik peyzaj düzenlemelerine kadar pek çok ayrıntı hizmete sunuluyor.

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Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak

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