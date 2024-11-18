Dolar
34.54
Euro
36.50
Altın
2,592.62
ETH/USDT
3,115.60
BTC/USDT
91,857.00
BIST 100
9,365.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için İl Emniyet Müdürlüğü’nde uğurlama töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Kars ve Ardahan'da il merkezine, Ağrı ile Tunceli'de ise yüksek kesimlere kar yağdı.

Sidar Can Eren, Abdullah Söylemez, Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Hüseyin Demirci  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Kars

Kars'ta gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı kentte, soğuk hava da etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar gün içinde de etkisini sürdürdü. Ara tatil sonrası dersbaşı yapan çocuklar okul bahçelerinde kar topu oynadı.

Sarıkamış Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ardahan

Ardahan’da da kar yağışı etkisini gösterdi.

İl merkezinde kısa süreli yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Şehrin yüksek noktaları da karla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Soğuk havanın hakim olduğu şehirde, yüksek rakımdaki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışla kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.

Tunceli

Tunceli’de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Yağış sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirveleri beyaza büründü.

Sis bulutuyla kaplanan dağlar, güzel manzaralar oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'daki Gazipaşa Yat Limanı'nın yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
"Yenidoğan çetesi" davasında 47 sanığın yargılanmasına başlandı
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek, Türkiye'nin AB için önemli bir ülke olduğunu belirtti

Benzer haberler

Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Sarıkamış yeni kayak sezonuna hazır

Sarıkamış yeni kayak sezonuna hazır
"İyi uyku" tedavisi için Kafkasya'dan Kars'a geliyorlar

"İyi uyku" tedavisi için Kafkasya'dan Kars'a geliyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet