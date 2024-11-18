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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının talimatıyla İstanbul ile Kars'ta korsan gösteri yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Erol Değirmenci  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

İstanbul

Esenyurt'ta pankart asma, Yenikent Mahallesi ile Bağcılar'da korsan gösteri, Beyoğlu'nda ilçe belediyesine ait semt konağına molotofkokteyli atma, Sancaktepe Sarıgazi'de terör örgütü PKK lehine slogan atma ve havai fişek patlatma olaylarına karıştığı belirlenen bazı şüpheliler tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentteki 4 ilçe ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

İkametlerinde yasaklı yayınlar, örgütsel dokümanlar ile bazı dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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