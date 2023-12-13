Dolar
29.05
Euro
31.36
Altın
1,981.36
ETH/USDT
2,171.10
BTC/USDT
41,080.00
BIST 100
7,639.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul etti TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini arttırdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görülen kıyı erozyonu sahildeki yürüyüş yoluna ulaştı.

Osman Nevtan Angün  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini arttırdı Fotoğraf: Osman Nevtan Angün / AA

Sakarya

Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, son aylarda etkisini gösteren şiddetli rüzgar, dalga ve yağışlar sebebiyle ilerledi.

Sahilde "dalgakıran" adı verilen tahkimatların olduğu bölgelerde görülmeyen erozyon, Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki işletmelerin bulunduğu alandaki istinat duvarına kadar geldi.

Belediye ekipleri, Sahilpark kesimine kaya parçaları yerleştirerek önleyici çalışma gerçekleştirdi.

Erozyonun yaşandığı kıyı bölgesi dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Öğretmenlere "su verimliliği" eğitimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
İletişim Başkanı Altun: Yapay zekanın medyada kullanımında cesur olmalıyız
Antalya'da ikamet izni bulunan 125 bin yabancı yaşıyor
Metrobüsler megakenti taşımakta yetersiz kalıyor

Benzer haberler

Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini arttırdı

Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini arttırdı

Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yaklaştı

Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı

Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı
Sakarya'da kadınlar organizasyonlarda Hint kınası uygulayarak gelir sağlıyor

Sakarya'da kadınlar organizasyonlarda Hint kınası uygulayarak gelir sağlıyor
Sakarya tarihinin en yüksek kasım ve 11 aylık ihracat rekorunu kırdı

Sakarya tarihinin en yüksek kasım ve 11 aylık ihracat rekorunu kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet