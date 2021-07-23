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Karaburun açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak   | 23.07.2021
Karaburun açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.36'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.

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