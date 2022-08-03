Dolar
17.95
Euro
18.29
Altın
1,765.70
ETH/USDT
1,653.00
BTC/USDT
23,354.00
BIST 100
2,678.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Tayvan'dan ayrılıyor. MSB: Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.
logo
Gündem

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar, ağırlıklı olarak ulaşım ve içme suyu alanlarında devam ediyor.

Orhan Kuzu   | 03.08.2022
Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor

Karabük

Vali Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve DSİ 23. Şube Müdürü Yavuz Aydoğan ile Yenice Şeker Kanyonu ile İncebacaklar köyü yolunda çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yenice'de şebeke suyu borularının zarar görmesi nedeniyle yeterli miktarda su alamayan Güneyköy ve Tırköy'de içme suyu isale hattında tamamlanmak üzere olan çalışmaları da inceleyen Gürel, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam ile ekiplerden bilgi edindi.

Özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Gürel, içme suyu isale hattının köylere 17 kilometre mesafede bulunan Fındıkaltı mevkisinden geldiğini belirtti.

Sel nedeniyle hatta bulunan borularda kopmalar meydana geldiğini dile getiren Gürel, "Arazi şartları ve heyelanlar nedeniyle ekiplerimiz zor şartlar altında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar biraz zaman aldı ama çok şükür son aşamaya geldik. En geç 2 gün içinde Güneyköy ve Tırköy'ümüzün su hattını bağlamış olacağız." dedi.

Vali Gürel, bu süreçte ekiplere destek olan Güneyköy muhtarı Ergün Çenesiz'e, Tırköy muhtarı İlhan Özgün'e, ihtiyar heyetlerine ve köy sakinlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yoğun nem bunalttı
Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor
Antalya'da orman teşkilatı yangınlara karşı teyakkuzda
İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
ÖTA sistemiyle 2018'den bu yana 454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Benzer haberler

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor

Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor

İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90’a yükseldi

İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede inceleme yaptı
İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69’a yükseldi

İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69’a yükseldi
İran'da ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlarda can kaybı 61'e yükseldi

İran'da ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlarda can kaybı 61'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet