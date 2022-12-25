Kahramanmaraş'ta karla kaplanan alanlar havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile kayıt altına alındı.
Kahramanmaraş
Şelaleri ve yaylaları ile bilinen Göksun ilçesinde etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Acielma, Hoğtaş Kazandere, Kaleboynu mahallelerini birbirine bağlayan kara yolunun üzerinde bulunan ormanlık alanda yoğunlaşan kar, güzel manzaralar oluşturdu.
Beyaza bürünen ormanlık alanların oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.