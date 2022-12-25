Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,210.50
BTC/USDT
16,800.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta karla kaplanan alanlar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dron ile kayıt altına alındı.

Tunahan Akgün   | 25.12.2022
Kahramanmaraş'ta karla kaplanan alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: Tunahan Akgün / AA

Kahramanmaraş

Şelaleri ve yaylaları ile bilinen Göksun ilçesinde etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Acielma, Hoğtaş Kazandere, Kaleboynu mahallelerini birbirine bağlayan kara yolunun üzerinde bulunan ormanlık alanda yoğunlaşan kar, güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen ormanlık alanların oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da hasta ziyareti gerçekleştirdi
Arnavutköy'de İSKİ çalışması nedeniyle 12 saat su kesintisi uygulanacak
Adıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Organize suç örgütü lideri Kurtuluş ve yöneticisi Camgöz Türkiye'ye iade edilecek
Bakan Akar: Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmeli

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta karla kaplanan alanlar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta karla kaplanan alanlar havadan görüntülendi

Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor

Hava kirliliğiyle boğuşan Tahran'da kar sevinci

Yaşından çok şampiyonluğu olan engelli yüzücünün hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonluklar

Yaşından çok şampiyonluğu olan engelli yüzücünün hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonluklar
Ardahan'da kar, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Ardahan'da kar, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye kışlık giysi ve kırtasiye malzemesi desteği

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'daki 800 öğrenciye kışlık giysi ve kırtasiye malzemesi desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet