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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
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Gündem

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Orhan Kuzu   | 25.12.2022
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karabük

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Sarıçiçek Yaylası ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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