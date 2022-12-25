Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Karabük
Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Sarıçiçek Yaylası ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Keltepe Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü.
Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.