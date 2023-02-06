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Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulumu başladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedeler için çadır kurulumlarına başlandı.

Okan Coşkun   | 06.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulumu başladı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Gaziantep

Alınan bilgiye göre, depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için çadırların kurulumları gerçekleştiriliyor.

Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa edilecek.

Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor.

Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.

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