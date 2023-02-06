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Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.02.2023
Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Ankara

Bakan Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tamamı öğretmenlerimizden oluşan 2 bin 500 kişilik MEB AKUB ekiplerimiz, depremden etkilenen illerimizde enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılıyor." ifadesini kullandı.

Özer, paylaşımında, MEB AKUB ekiplerinin çalışmalarından fotoğraflara da yer verdi.


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