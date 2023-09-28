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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 09.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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