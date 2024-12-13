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İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran sanıklara hapis istemi

İzmir'de, eylül ayında 3 ABD vatandaşı askere yönelik fiziki saldırıya ilişkin, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheli hakkında 1 yıl 6 aydan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gökhan Düzyol  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran sanıklara hapis istemi

İzmir

Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD askerlerine saldırı iddiasıyla ilgili tutuksuz 15 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait USS WASP isimli geminin 1 Eylül'de İzmir Limanı'na demirlediği kaydedildi.

Ertesi gün askerlerin gezmek için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldikleri, bu sırada şüphelilerden S.S'nin askerlere, "Siz nereden, nasıl geldiniz?" diye soru sorduğu, askerlerden Clifton Loren Bowers ve Shane Anthony Noble'nin bir sorun çıkmaması adına, turistik amaçlı uçakla geldiklerini söyledikleri iddianamede yer aldı.

Yemek yedikten sonra bir restorandan çıkan askerlerden Noble'yi yakalayan 6 zanlının, askerin kafasına çuval geçirmeye çalıştığı kaydedilen iddianamede, bu esnada S.S'nin de telefonuyla o anları kaydettiği ve "çuvalı geçir" şeklinde söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Diğer 3 kişinin Bowers'ı tutarak Noble'ye yapılan eyleme karşı müdahale etmesini engellediği kaydedilen iddianamede, bu sırada Brandon Micheal Bender'ın arkadaşlarının yanına geldiği ancak şüphelilerin onu da tutarak müdahale etmesine engel oldukları anlatıldı.

Askerlerin bağırarak yardım istemesi üzerine polislerin olay yerine gelerek gruba müdahale ettiği vurgulanan iddianamede, zanlıların slogan atarak caddede yürüyüş yaptıkları ve bu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.

İddianamede 15 şüphelinin, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 1 yıl 6 ay ile 14 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olay

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül'de, TGB üyesi bir grup, 3 ABD'li askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Avukatları tarafından itiraz edilmiş, sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar vermişti.

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