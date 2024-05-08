ABD'de George Washington Üniversitesinde polis Filistin'e destek kampını dağıttı
ABD'deki George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde polis, öğrencilerin Filistin'e destek için kurdukları kampı kaldırdı.
Chicago
Başkent Washington'da bulunan üniversitede öğrencilerin çıkardığı GW Hatchet gazetesinin haberine göre polis, yerel saatle 03.30 sularında kamp kuran göstericileri, alandan ayrılmaları konusunda uyardı.
Uyarılara uymayan bazı göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, göstericilerin kamp alanına girmelerine engel olmaya çalıştı.
ABD'de bulunan George Washington Üniversitesi kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sloganlar atarak protesto etti https://t.co/GWuhD2E7UZ pic.twitter.com/4CAii5zXhI— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 8, 2024
Polis, 10'dan fazla kişiyi gözaltına alarak kampüsteki Filistin'e destek kampını dağıttı.
Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan; öğrencilerin İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarını kınayarak okul yönetimlerinden "Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini" talep ettikleri protestolarda, ABD'deki üniversitelerin birçoğunda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.