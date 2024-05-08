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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de George Washington Üniversitesinde polis Filistin'e destek kampını dağıttı

ABD'deki George Washington Üniversitesi (GWU) kampüsünde polis, öğrencilerin Filistin'e destek için kurdukları kampı kaldırdı.

Aynur Şeyma Asan  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
ABD'de George Washington Üniversitesinde polis Filistin'e destek kampını dağıttı Fotoğraf: Mostafa Bassim - AA

Chicago

Başkent Washington'da bulunan üniversitede öğrencilerin çıkardığı GW Hatchet gazetesinin haberine göre polis, yerel saatle 03.30 sularında kamp kuran göstericileri, alandan ayrılmaları konusunda uyardı.

Uyarılara uymayan bazı göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, göstericilerin kamp alanına girmelerine engel olmaya çalıştı.

Polis, 10'dan fazla kişiyi gözaltına alarak kampüsteki Filistin'e destek kampını dağıttı.

Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan; öğrencilerin İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırılarını kınayarak okul yönetimlerinden "Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini" talep ettikleri protestolarda, ABD'deki üniversitelerin birçoğunda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

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