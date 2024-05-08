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Dünya

İskoçya'nın yeni Başbakanı Swinney yemin ederek görevine başladı

İskoçya'nın yeni Bölgesel Başbakanı John Swinney, yemin ederek görevine resmen başladı.

Zuhal Demirci  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
İskoçya'nın yeni Başbakanı Swinney yemin ederek görevine başladı

Londra

Swinney, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki İskoçya Yüksek Hukuk Mahkemesinde düzenlenen törende, mahkeme başkanı ve kıdemli yargıçların huzurunda görev ve Kral'a bağlılık yemini ederek resmen İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu.

İskoçya'nın 7. Bölgesel Başbakanı olan Swinney'in yakın zamanda kabineyi açıklaması bekleniyor.

İskoçya'da iktidarda bulunan İskoçya Ulusal Partisinden (SNP) istifa eden Hamza Yusuf'tan boşalan liderlik koltuğuna 6 Mayıs'ta John Swinney'in oturacağı açıklanmıştı.

SNP'nin yeni Genel Başkanı Swinney, dün İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılan oylamanın ardından yeni Bölgesel Başbakan olmuştu.

Eski Başbakan Yardımcısı ve 2000-2004 döneminde SNP'nin lideri olan Swinney, Holyrood'da yapılan oylamada 64 oyla mecliste çoğunluğu elde etmişti.

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