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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden'dan "üniversite kampüslerinde antisemitizme yer yok" mesajı

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla üniversite protestolarında eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, "Amerika'daki hiçbir kampüste ya da başka bir yerde antisemitizme ve nefret söylemlerine veya şiddete yer yoktur." dedi.

Hakan Çopur  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Biden'dan "üniversite kampüslerinde antisemitizme yer yok" mesajı

Washington

ABD Başkanı Biden, başkent Washington'da düzenlenen Holokost kurbanlarını anma törenine katılarak burada kampüs olayları ve antisemitizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de veya başka ülkelerde yükselen Yahudi karşıtı nefret içeren söylemler olduğunu ve bunlarla mücadele için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Biden, kendi yönetiminde ülkedeki hiçbir Yahudinin kendini tehdit altında hissetmeyeceğini söyledi.

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve ABD yönetiminin desteğini protesto etmek üzere üniversite kampüslerinde başlayan ve halen devam eden gösterilere değinen Biden, ifade hakkına saygılı olduklarını ancak antisemitik hareket ve söylemlere müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Biden, "İnsanların Amerika'da ifade özgürlüğü, tartışma ve barışçıl şekilde protesto hakkı olduğu ve bu haklara saygı duyulduğu hususunda derin inançları var. Bunu anlıyorum, burası Amerika. Ancak Amerika'daki hiçbir kampüste ya da başka bir yerde antisemitizme ve nefret söylemlerine veya şiddete yer yoktur." şeklinde konuştu.

Bazı kampüslerde öğrencilerin kampüs binalarına zarar verdiğini ve şiddet görüntülerinin yaşandığını belirten Biden, bu tür gösterilerin o noktadan sonra kanuna aykırı olduğunu savundu.

Biden, daha önceki açıklamalarında da ifade özgürlüğü hakkını savunduklarını ancak kampüs olaylarında şiddet olaylarına neden olan göstericilerin yasanın dışına çıktıklarını ve bazı gösterilerin antisemik olduğunu savunmuştu.

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