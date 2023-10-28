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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.

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