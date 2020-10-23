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İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, Arnavutköy'de bir depoya düzenledikleri baskında, sevkiyata hazır vaziyette sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte içki ele geçirdi.

Kenan Irtak   | 23.10.2020
İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul

da jandarmanın düzenlediği operasyonda 2,5 ton sahte içki ele geçirildi.

                    

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, O.K. adlı bir kişinin piyasaya sahte içki süreceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Arnavutköy'de sahte içki sevkiyatı yapılan bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda sadece yetkili kurumlarda bulunan "Bandrollü Ürün İzleme Cihazı" (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen, sevkiyata hazır vaziyette 100 CC'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesi, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları uyarısında bulundu.

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