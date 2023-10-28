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Gündem

Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki ücretsiz ulaşım kararı bugün de uygulanacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün ve yarın ücretsiz hizmet verecek.

Cüneyt Kemal Özkök  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki ücretsiz ulaşım kararı bugün de uygulanacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, bugün saat 00.00'dan 29 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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